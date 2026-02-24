L’Artico si protegge da Trump

Il governo islandese ha deciso di anticipare il referendum sull’accesso all’UE a causa delle tensioni legate alle politiche di Trump. La decisione nasce dopo che le negoziazioni con Bruxelles sono rimaste ferme dal 2013, lasciando aperta la questione delle opportunità future. In risposta alle recenti mosse degli Stati Uniti sull’Artico, l’esecutivo islandese vuole accelerare il processo per garantire una posizione più forte. La consultazione potrebbe svolgersi già nelle prossime settimane.

Il governo islandese potrebbe accelerare i tempi del referendum per riaprire i negoziati con l’Unione europea su un futuro accesso, che erano stati sospesi nel 2013. Secondo un’esclusiva di Politico, la consultazione prevista per il 2027 potrebbe già tenersi quest’estate, ad agosto, e sappiamo il perché: non si è mai capito se Donald Trump, nel suo discorso a Davos in cui aveva annunciato che non avrebbe utilizzato la forza militare per conquistare la Groenlandia ma che quel “pezzo di ghiaccio” pensava comunque di meritarselo, abbia detto “Iceland” per sbaglio o se si riferisse alle terre ghiacciate groenlandesi o se per lui tutto l’Artico ghiacciato è più o meno uguale, e lo vuole suo, ma l’inviato per l’Islanda di Trump, Billy Long, ha detto che il paese potrebbe diventare il 52esimo stato americano. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Groenlandia: Guerini, 'Trump attore instabilità globale, sì iniziativa Nato per l'Artico'In un contesto di crescente attenzione all’Artico, il ministro Guerini ha sottolineato l’importanza di un’azione collettiva.

Artico: Italia presenta strategiaa; Trump, possibili dazi a chi non si allinea su GroenlandiaL’Italia ha illustrato ufficialmente la propria strategia sull’Artico durante un evento dedicato, alla presenza dei ministri Tajani, Crosetto e Bernini.

Canada’s Arctic Crisis Why Trump’s 51st State Warning Came True

