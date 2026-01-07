In un contesto di crescente attenzione all’Artico, il ministro Guerini ha sottolineato l’importanza di un’azione collettiva. Riferendosi alla Groenlandia, ha evidenziato come la regione rappresenti un elemento chiave per la sicurezza globale. In questo senso, ha auspicato una maggiore coordinazione NATO per rafforzare la stabilità e rispondere alle sfide emergenti in quest’area strategica.

Roma, 7 gen (Adnkronos) - "Se il tema è che in Groenlandia si gioca un pezzo della sicurezza globale, penso sia corretto immaginare un'iniziativa Nato che costruisca una cornice di sicurezza più forte. Se questa è la reale preoccupazione di Trump, si può cooperare per risolvere la situazione". Lo dice il presidente del Copasir Lorenzo Guerini a La Stampa, parlando tra l'altro di "instabilità globale, di cui Trump è purtroppo un attore: quello che è successo in Venezuela si inserisce in un contesto di deterioramento delle relazioni internazionali in cui il principio di forza rischia di determinare l'ordine che verrà". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Groenlandia: Guerini, 'Trump attore instabilità globale, sì iniziativa Nato per l'Artico'

