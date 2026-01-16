Artico | Italia presenta strategiaa; Trump possibili dazi a chi non si allinea su Groenlandia

L’Italia ha illustrato ufficialmente la propria strategia sull’Artico durante un evento dedicato, alla presenza dei ministri Tajani, Crosetto e Bernini. Contestualmente, si segnala la possibilità di introdurre dazi da parte di Donald Trump su paesi che non si allineano sulla questione della Groenlandia. Queste iniziative evidenziano l’attenzione italiana e internazionale verso le dinamiche geopolitiche e ambientali della regione artica.

L'Italia presenta la propria strategia sull'Artico con un evento ad hoc alla presenza dei ministri Tajani, Crosetto e Bernini. Un segnale della volontà del governo di voler giocare una partita da attore protagonista in un'area che Roma - ha spiegato in un messaggio inviato dal Giappone dove si trova in visita ufficiale la premier Giorgia Meloni - "non ha mai considerato come remota o senza interesse" ma "una regione strategica" dove "si intrecciano economia, ricerca, ambiente, energia e oggi più che mai sicurezza e difesa". La visione dell'Italia è chiara: l'Artico - ha detto ancora Meloni - deve essere "sempre di più una priorità dell'Unione Europea e della Nato" con l'Alleanza atlantica che deve "cogliere l'opportunità" di sviluppare nella regione "una presenza coordinata e capace di prevenire tensioni, preservare la stabilità e rispondere alle ingerenze di altri attori". 🔗 Leggi su Iltempo.it

