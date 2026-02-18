Così gli hacker cinesi hanno rubato l’identità a 5 mila agenti della Digos
Gli hacker cinesi hanno trafugato l’identità di 5 mila agenti della Digos, causando il furto di dati sensibili. Tra le informazioni sottratte ci sono nomi, ruoli e sedi di lavoro, inclusi agenti che si occupano di contrastare il terrorismo e monitorare i dissidenti cinesi rifugiati in Italia. La fuga di dati si è verificata dopo un attacco informatico sferrato contro il sistema di sicurezza delle forze dell’ordine.
Una lista di 5 mila agenti della Digos è finita agli hacker cinesi. Nomi, incarichi e sedi: gli agenti sono impegnati nell’antiterrorismo e nel tracciamento dei dissidenti cinesi rifugiati in Italia. Un’intrusione informatica che risale al 2024-2025 ha consentito di penetrare la rete del ministero dell’Interno. E di scaricare dati riservati sul personale. Spesso questo tipo di operazioni è legata all’intelligence della Repubblica Popolare. La scoperta. Intanto Pechino coopera con l’Italia. Nel 2024 il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi incontra a Pechino il suo omologo Wang Xiaohong. Si lavora a un piano triennale di collaborazione su droga, cybercrime, tratta di esseri umani e criminalità organizzata.🔗 Leggi su Open.online
Hacker cinesi rubano l'identità a cinquemila agenti della DigosUn attacco hacker proveniente dalla Cina ha portato al furto di dati di cinquemila agenti della Digos, compromettendo la privacy di molti ufficiali.
