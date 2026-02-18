Così gli hacker cinesi hanno rubato l’identità a 5 mila agenti della Digos

Gli hacker cinesi hanno trafugato l’identità di 5 mila agenti della Digos, causando il furto di dati sensibili. Tra le informazioni sottratte ci sono nomi, ruoli e sedi di lavoro, inclusi agenti che si occupano di contrastare il terrorismo e monitorare i dissidenti cinesi rifugiati in Italia. La fuga di dati si è verificata dopo un attacco informatico sferrato contro il sistema di sicurezza delle forze dell’ordine.

Una lista di 5 mila agenti della Digos è finita agli hacker cinesi. Nomi, incarichi e sedi: gli agenti sono impegnati nell’antiterrorismo e nel tracciamento dei dissidenti cinesi rifugiati in Italia. Un’intrusione informatica che risale al 2024-2025 ha consentito di penetrare la rete del ministero dell’Interno. E di scaricare dati riservati sul personale. Spesso questo tipo di operazioni è legata all’intelligence della Repubblica Popolare. La scoperta. Intanto Pechino coopera con l’Italia. Nel 2024 il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi incontra a Pechino il suo omologo Wang Xiaohong. Si lavora a un piano triennale di collaborazione su droga, cybercrime, tratta di esseri umani e criminalità organizzata.🔗 Leggi su Open.online

Hacker cinesi rubano l’identità a cinquemila agenti della DigosUn attacco hacker proveniente dalla Cina ha portato al furto di dati di cinquemila agenti della Digos, compromettendo la privacy di molti ufficiali.

"Hanno addestrato hacker cinesi": la falla che spaventa gli UsaRecenti rivelazioni evidenziano come due presunti membri del gruppo hacker cinese Salt Typhoon siano stati addestrati tramite programmi avanzati di Cisco, gigante statunitense delle reti.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.