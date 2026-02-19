Il caso dei cinquemila agenti Digos finiti nei server degli hacker cinesi si è verificato durante un periodo di tensione diplomatico. Gli hacker sono riusciti a penetrare nei sistemi di sicurezza italiani, rubando dati sensibili e informazioni riservate. La violazione si è verificata mentre si discuteva di intese bilaterali tra Italia e Cina. Le autorità italiane hanno subito avviato indagini per capire come sia stato possibile un attacco così massiccio. La scoperta mette in discussione la sicurezza delle reti del nostro Paese.

Nel silenzio dei sistemi, e nel pieno di una stagione di dialogo bilaterale, si consuma una delle più delicate operazioni di intrusione cibernetica che abbiano colpito l’apparato di sicurezza italiano negli ultimi anni. Tra il 2024 e il 2025, soggetti riconducibili all’ecosistema hacker cinese sarebbero riusciti a violare segmenti della rete del Ministero dell’Interno, esfiltrando un dataset altamente sensibile: l’identità operativa di circa 5.000 agenti della Digos. Il materiale raccolto è, in questo caso, strategicamente delicato, dunque utile ad una potenza straniera e riguarda direttamente nomi, incarichi e sedi di funzionari impegnati in ambiti sensibili come il contrasto al terrorismo, il monitoraggio delle comunità straniere e l’osservazione di dissidenti della Repubblica Popolare presenti sul territorio nazionale. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Il caso dei cinquemila agenti Digos finiti nei server degli hacker cinesi

