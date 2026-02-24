L’Arezzo presenta la nuova pedina Viviani pronto per il centrocampo

L’Arezzo annuncia l’arrivo di Viviani, un centrocampista acquistato per rafforzare la squadra in vista della sfida contro il Ravenna. La decisione nasce dall’esigenza di migliorare la mediana e aumentare le possibilità di ottenere un risultato positivo. Viviani si presenta come un elemento di esperienza e dinamismo, pronto a inserirsi nel nuovo contesto. La società punta tutto sulla sua versatilità per affrontare le prossime partite con maggiore convinzione.

di Luca Amorosi La settimana che porterà allo scontro diretto contro il Ravenna inizia per l’ con l’annuncio dell’ingaggio di un nuovo calciatore con l’intento di non lasciare nulla al caso e ribadire per l’ennesima volta le proprie ambizioni di promozione. È Mattia Viviani il volto nuovo in casa amaranto, come già anticipato nei giorni scorsi: un centrocampista svincolato inserito in organico per ovviare alle concomitanti assenze di Mawuli e soprattutto Ionita, il cui infortunio lo costringerà ai box per circa un mese e mezzo, quindi almeno fino alla seconda metà di marzo. Il reparto aveva bisogno di forze fresche ed ecco quindi il classe 2000, che ha firmato con l’ un contratto fino al 30 giugno 2028 e ha scelto il 23 come numero di maglia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

