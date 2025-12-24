David potrebbe sbloccare l’arrivo di Sandro Tonali dal Newcastle. L’attaccante canadese è il prescelto come contropartita tecnica per il mercato invernale. La Juventus ha messo nel mirino Sandro Tonali come rinforzo prioritario per la mediana, un obiettivo che Luciano Spalletti considera fondamentale per il salto di qualità nel 2026. Secondo La Gazzetta dello Sport, per trasformare questo sogno in realtà, l’amministratore delegato Damien Comolli sta studiando una strategia che vede Jonathan David come elemento centrale della trattativa. L’attaccante canadese, approdato a Torino in estate, non è ancora riuscito a integrarsi pienamente negli schemi tattici della squadra, faticando a trovare la continuità realizzativa mostrata in Francia. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - David via a gennaio? L’attaccante canadese come pedina di scambio: il suo addio per garantire l’acquisto a centrocampo. Ecco chi è

Leggi anche: David Juventus, addio a gennaio? Quelle due squadre hanno messo nel mirino l’attaccante. Le ultimissime sul futuro del canadese

Leggi anche: David Juve, il futuro è già in bilico? L’attaccante canadese non trova continuità: cosa potrebbe succedere tra gennaio e giugno

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

David Bowie protagonista a Parma: mostra dal 10 gennaio Parma rende omaggio a David Bowie con una mostra speciale curata da Stefano Bianchi, dedicata a uno degli artisti più iconici della musica mondiale . L’esposizione aprirà il 10 gennaio, data - facebook.com facebook

#David può lasciare la #Juve a gennaio Fabrizio #Romano fa chiarezza x.com