La Fondazione ANT, nata a Budrio grazie all’iniziativa del professor Franco Pannuti, rappresenta un esempio di impegno e solidarietà nel campo dell’assistenza oncologica. Dalla sua origine in questa piccola comunità, l’organizzazione si è estesa in tutta Italia, offrendo cure gratuite a chi ne ha bisogno. La storia di ANT è quella di un territorio che si apre alla solidarietà, mantenendo un approccio sobrio e concreto nel supporto alle persone malate.

Budrio è il luogo dove è nata la prima delegazione della fondazione Ant, grazie all'iniziativa del professor Franco Pannuti. È in questa cittadina che l'associazione, ancora agli inizi e non ancora fondazione nazionale, ha mosso i primi passi.

