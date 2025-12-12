Natale al MANN con CoopCulture | visite mistery tour e campus per grandi e piccini

Scopri il Natale al MANN con CoopCulture, un evento ricco di visite, mistery tour, attività performative e campus dedicati a tutte le età. Un’esperienza unica tra storia, arte e divertimento, pensata per rendere speciale il periodo natalizio per grandi e piccini. Un’occasione imperdibile per immergersi nelle meraviglie del museo in un’atmosfera festosa e coinvolgente.

Visite, mistery tour, attività performative e campus per grandi e piccini per un Natale speciale al MANN. Il MANN, Museo Archeologico Nazionale di Napoli e CoopCulture, concessionaria dei servizi aggiuntivi, presentano un programma ricco di iniziative dedicate al pubblico per tutto il periodo delle festività, con appuntamenti che uniscono musica, narrazione, scoperta e creatività, pensati per coinvolgere . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Natale al MANN con CoopCulture: visite, mistery tour e campus per grandi e piccini

Al Museo Archeologico di Napoli il Natale arriva con un calendario pieno di storie, performance e scoperte! Tra visite speciali, tour sorprendenti e campus dedicati ai più piccoli, dicembre e gennaio diventano il momento perfetto per vivere il MANN in mod - facebook.com Vai su Facebook

L'INIZIATIVA - Natale al MANN con CoopCulture: visite, mistery tour, attività performative e campus per grandi e piccini ift.tt/6nbzoBW Vai su X

L'INIZIATIVA - Natale al MANN con CoopCulture: visite, mistery tour, attività performative e campus per grandi e piccini - Il Museo Archeologico Nazionale di Napoli e CoopCulture, concessionaria dei servizi aggiuntivi, presentano un programma ricco di iniziative dedicate al pubblico per tutto il periodo delle festività, c ... Da napolimagazine.com