Lando Norris è il campione del mondo di F1 | Era da tanto che non piangevo è una sensazione fantastica

Nella seconda parte della stagione, è arrivata la fine di questo confronto pesantissimo, che ha permesso anche a Norris di riuscire a respingere il ritorno di un sempre più agguerrito Max Verstappen. È proprio lui ad aver conquistato il Gran Premio di oggi, così come molti di quelli precedenti. Un tentativo di rimonta che, però, non è bastato a fargli recuperare gli errori del passato e a garantirgli un nuovo titolo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

