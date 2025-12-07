Lando Norris perfetto | è campione del Mondo

Lando Norris e' campione del mondo di Formula 1 per la prima volta in carriera. Il pilota della McLaren, nonostante qualche brivido nell'ultimo Gran Premio stagionale di Abu Dhabi, sale sul tetto del mondo grazie al terzo posto ottenuto alle spalle di Max Verstappen e di Oscar Piastri. All'olandese, invece, non basta l'ottavo successo di quest'anno sul tracciato di Yas Marina, che lo porta a chiudere il campionato a sole due lunghezze di distanza da Norris. Un'annata straordinaria da parte del britannico che, dopo aver centrato 7 vittorie, 15 podi e 7 pole position, puo' finalmente liberare tutta la propria gioia. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

