Lancia un bicchiere di birra verso un calciatore del Napoli | Daspo di un anno per un tifoso atalantino

Un tifoso atalantino ha ricevuto un Daspo di un anno dopo aver scagliato un bicchiere di plastica con birra verso un calciatore del Napoli e alcuni membri dello staff durante la partita. La scena si è verificata nel primo tempo, mentre la squadra ospite transitava sotto la Curva Sud. La decisione si basa su comportamenti considerati pericolosi e offensivi, che hanno interrotto la partita e richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. La vicenda ha suscitato molte reazioni tra i presenti.

Bergamo. Un tifoso atalantino ha ricevuto un Daspo di un anno per aver lanciato, durante il primo tempo di Atalanta-Napoli, un bicchiere di plastica contenente birra in direzione di un calciatore ospite e alcuni membri dello staff, che stavano transitando sotto la Curva Sud. La partita, disputata alla New Balance Arena domenica 22 febbraio, ha previsto il potenziamento dei servizi di controllo e prevenzione predisposti dalla Polizia di Stato di Bergamo, sia all’interno che all’esterno dell’impianto sportivo, e ha consentito di individuare in tempi rapidissimi l’autore del gesto, un classe 2003, residente in provincia. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Un tifoso lancia un seggiolino e sfigura un calciatore, 18 mesi di carcere: orrore in ScoziaUn tifoso dell'Aberdeen è stato condannato a 18 mesi di carcere dopo aver lanciato un seggiolino che ha ferito un calciatore durante una partita di Premier League scozzese.

Reiterate condotte violente durante le partite del Catanzaro, tifoso raggiunto da Daspo per un annoDurante le recenti partite del Catanzaro sono state riscontrate condotte violente da parte di alcuni tifosi.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Da avvocata a viticoltrice: Sofia Ricasoli torna nel Chianti Classico e lancia un nuovo vino libero dal concetto di annata; Beer & Food Attraction 2026: QBA sceglie la qualità. Meno logiche di prezzo, più valore nel bicchiere; Ca’ del Poggio Run sale sul Muro e lancia la mezza maratona; Tassoni lancia la Mocktail Competition 2026. In ogni tappa presente Leonardo Leuci.

Lancia un bicchiere in campo durante Atalanta-Napoli: scatta il DaspoIl questore di Bergamo ha emesso un Daspo - Divieto d’accesso alle manifestazioni sportive - della durata di un anno nei confronti di un giovane classe 2003, residente in provincia, p er aver lanciato ... ecodibergamo.it

Lancia un bicchiere di birra verso un calciatore del Napoli: Daspo di un anno per un tifoso atalantinoL'episodio nel primo tempo nella zona della Curva Sud: è stato identificato già prima del fischio finale, si tratta di un classe 2003 residente in provincia ... bergamonews.it

Alla Bit il bar di Venafro lancia la sfida green: bevanda a 1 euro con il bicchiere da casa. Leggi qui https://www.altomolise.net/notizie/varie/44608/alla-bit-il-bar-di-venafro-lancia-la-sfida-green-bevanda-a-1-euro-con-il-bicchiere-da-casa - facebook.com facebook