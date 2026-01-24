Durante le recenti partite del Catanzaro sono state riscontrate condotte violente da parte di alcuni tifosi. Un 29enne, con precedenti e comportamenti pericolosi, è stato raggiunto da un provvedimento di Daspo di un anno, deciso dal Questore. La misura mira a tutelare la sicurezza negli eventi sportivi, garantendo il rispetto delle regole e di tutti i presenti.

Un uomo di 29 anni, tifoso del Catanzaro, è destinatario di DASPO. Il soggetto è già noto alle forze dell'ordine per diversi precedenti penali e di polizia. Il provvedimento, adottato dal Questore, è stato motivato dalla necessità di prevenire ulteriori comportamenti pericolosi durante le manifestazioni sportive. Daspo per un tifoso del Catanzaro Le motivazioni alla base del DASPO Gli altri episodi contestati Durata e ambito del divieto Sanzioni in caso di violazione Daspo per un tifoso del Catanzaro Il Questore di Catanzaro ha firmato nella giornata di ieri un provvedimento di divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive (DASPO) nei confronti di un giovane di 29 anni.

© Virgilio.it - Reiterate condotte violente durante le partite del Catanzaro, tifoso raggiunto da Daspo per un anno

