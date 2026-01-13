Un tifoso lancia un seggiolino e sfigura un calciatore 18 mesi di carcere | orrore in Scozia

Un tifoso dell'Aberdeen è stato condannato a 18 mesi di carcere dopo aver lanciato un seggiolino che ha ferito un calciatore durante una partita di Premier League scozzese. L’episodio ha suscitato grande attenzione, sottolineando la gravità di comportamenti violenti nel contesto sportivo. La sentenza evidenzia l’importanza di mantenere il rispetto e la sicurezza durante gli eventi calcistici.

Un tifoso dell’Aberdeen è stato condannato al carcere per aver colpito al volto un giocatore durante una gara di Premier League scozzese. Lesioni permanenti e maxi-daspo: il giudice parla di gesto “irresponsabile e pericoloso”. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

