Ford e Volkswagen cambiano rotta Meno elettrico più ibrido e redditività
Ford e Volkswagen rivedono le loro strategie, puntando meno sull'elettrico e più sui veicoli ibridi, con un focus sulla redditività. Questa svolta segna un cambiamento importante nel settore automotive, dove le decisioni dei grandi produttori influenzano il mercato e le future tendenze della mobilità.
Hanno ormai cadenza giornaliera le notizie che riguardano la revisione delle strategie sull’auto elettrica da parte dei principali costruttori dell’automotive. Le ultime in ordine di tempo arrivano dal vecchio e dal nuovo continente. In Germania, infatti, si sono ufficialmente fermate le attività produttive della Gläserne Manufaktur, l’impianto situato a Dresda attivo da quasi un quarto di secolo e fortemente voluto da Ferdinand Piëch, uno dei leader più carismatici e decisionisti della storia del Gruppo. Quella di Dresda è stata la prima fabbrica (esclusivamente) dedicata alla produzione di vetture elettriche della Germania, con l’avvio dell’assemblaggio della e-Golf nel 2017 e della ID. Ilfattoquotidiano.it
