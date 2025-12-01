BYD la quota di mercato sale al 2,8% Leader in Italia tra elettrico e ibrido
ROMA (ITALPRESS) – Nel mese di novembre BYD ha raggiunto un importante traguardo con 3.524 immatricolazioni, conquistando una quota di mercato record del 2,8% e posizionandosi al 15° posto assoluto nel ranking generale. Questo risultato evidenzia un progresso significativo e rapido: in soli 15 mesi di presenza strutturata sul mercato italiano, BYD ha registrato una crescita superiore al 500%, che si riflette anche nel cumulato 2025, con circa 22.000 immatricolazioni nei primi 11 mesi, senza fare affidamento su veicoli con motori termici nella propria gamma. “Per raggiungere questa quota di mercato in Italia, altri marchi asiatici ed europei hanno impiegato fino a 15 anni – spiega BYD in una nota -. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Oltre il 10% di quota e prezzi competitivi: Pechino sta conquistando il nostro mercato. I dati esclusivi sul numero di dicembre - facebook.com Vai su Facebook
++ #Auto, a ottobre immatricolazioni Ue in crescita del 5,8% (+1,4% da inizio anno), quota mercato elettrico al 16,4%. #Stellantis +6,6% #Volkswagen +7,9% #Tesla -48% #Byd +195% #Renault +10% #Mercedes-Benz +2% #Bmw +8,7% #Toyota -10,8% #Nis Vai su X
BYD, la quota di mercato sale al 2,8%. Leader in Italia tra elettrico e ibrido - 524 immatricolazioni, conquistando una quota di mercato record del 2,8% ... Come scrive italpress.com
A novembre mercato auto Italia piatto, ma Stellantis fa il +3% - Si è chiuso il mese con una flessione dello 0,04%. Si legge su repubblica.it
Byd: quota ottobre sale all’1,5%, leader nel mercato Nev - (askanews) – Prosegue anche in ottobre la crescita di Byd nel mercato italiano. Come scrive askanews.it
Auto, mercato italiano piatto a novembre. Stellantis in controtendenza (+3%) ma resta in rosso nel 2025 - Stellantis sale al 25,6% di quota a novembre ma sui primi dieci mesi dell’anno segna - Secondo milanofinanza.it
Vendite di Tesla in Europa crollano del 50% in ottobre; BYD supera con quota di mercato maggiore - Avviso esplicito sui rischi: Il trading degli strumenti finanziari e/o di criptovalute comporta alti rischi, compreso quello di perdere in parte, o totalmente, l’importo dell’investimento, e potrebbe ... Segnala it.investing.com
Auto, il mercato italiano sale del 2,7% in aprile. Stellantis in lieve ripresa. Boom di Byd: cresce con elettriche e ibride - Continua intanto l’avanzata in Italia della cinese Byd: ha l’1,2% di quota di mercato Il mercato italiano dell’auto registra un dato ... Da milanofinanza.it