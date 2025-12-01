BYD la quota di mercato sale al 2,8% Leader in Italia tra elettrico e ibrido

ROMA (ITALPRESS) – Nel mese di novembre BYD ha raggiunto un importante traguardo con 3.524 immatricolazioni, conquistando una quota di mercato record del 2,8% e posizionandosi al 15° posto assoluto nel ranking generale. Questo risultato evidenzia un progresso significativo e rapido: in soli 15 mesi di presenza strutturata sul mercato italiano, BYD ha registrato una crescita superiore al 500%, che si riflette anche nel cumulato 2025, con circa 22.000 immatricolazioni nei primi 11 mesi, senza fare affidamento su veicoli con motori termici nella propria gamma. “Per raggiungere questa quota di mercato in Italia, altri marchi asiatici ed europei hanno impiegato fino a 15 anni – spiega BYD in una nota -. 🔗 Leggi su Ildenaro.it