Lamborghini abbandona elettrico puro | 1.000 kW sprecati via

Lamborghini ha deciso di abbandonare il progetto Lanzador, il concept elettrico presentato nel 2023 al Pebble Beach, a causa di problemi tecnici legati alla gestione dell’energia. La casa automobilistica ha ritenuto che i 1.000 kW di potenza disponibili non fossero sfruttati al meglio, portando a uno spreco di risorse. La scelta di fermare il progetto ha sorpreso molti appassionati, lasciando in sospeso la strategia futura sui veicoli elettrici.

Un cambio di rotta inatteso. Lamborghini ha deciso di cancellare il progetto Lanzador, il concept elettrico puro presentato nel 2023 al Pebble Beach Concours d'Élégance. Dopo oltre un anno di dibattiti interni, il CEO Stephan Winkelmann ha definito lo sviluppo di un'auto elettrica pura come un hobby costoso finanziariamente irresponsabile, data la domanda vicina allo zero tra i clienti del marchio. La scelta è motivata dalla convinzione che i clienti Lamborghini cerchino suono ed esperienza sensoriale, elementi che le attuali architetture BEV faticano a restituire. Il Lanzador, con i suoi oltre 1.