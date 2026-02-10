La Lamborghini sta lavorando a un quarto modello elettrico, ma ancora non ha deciso cosa fare. Winkelmann spiega che al momento stanno valutando se cambiare la strategia, mentre l’azienda ha già annunciato che nel 2029 uscirà una nuova Urus ibrida plug-in. La decisione finale arriverà nei prossimi mesi.

Roma, 10 feb. - (Adnkronos) - "Lamborghini ha già annunciato che la nuova Urus che arriverà nel 2029 sarà un plug-in hybrid ma in questi giorni stiamo anche facendo valutazioni sul quarto modello che uscirà nel 2030 e su un eventuale cambiamento della nostra strategia". Lo annuncia all'Adnkronos Stephan Winkelmann, Presidente e amministratore delegato di Lamborghini Automobili, ricordando che "nel 2023 già avevamo un'idea abbastanza chiara sul processo di elettrificazione: ci era chiaro, ad esempio, che forse avremmo preso un rischio troppo grande. Noi saremmo pronti a fare una macchina elettrica ma per diversi motivi il mercato non lo è. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - **Lamborghini: Winkelmann, su quarto modello elettrico in corso valutazione**

