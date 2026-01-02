Corea del Sud la Borsa inaugura il nuovo anno | il video della cerimonia

Da lapresse.it 2 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il mercato azionario della Corea del Sud ha aperto ufficialmente le negoziazioni per il 2026 con una cerimonia di inaugurazione. L'evento, svoltosi venerdì, rappresenta un momento simbolico per il settore finanziario nazionale, segnando l'inizio di un nuovo anno di attività e di opportunità di investimento. Di seguito, il video della cerimonia di apertura, un’occasione per osservare le tradizioni e le aspettative del mercato sudcoreano.

Venerdì il mercato azionario della Corea del Sud ha tenuto una cerimonia di apertura per dare il via alle negoziazioni per il 2026. Il benchmark della Corea del Sud KOSPI ( Korea Composite Stock Price Index ) è stato di 10,36 punti in più rispetto alla chiusura dell’anno precedente. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

corea del sud la borsa inaugura il nuovo anno il video della cerimonia

© Lapresse.it - Corea del Sud, la Borsa inaugura il nuovo anno: il video della cerimonia

Leggi anche: Corea del Sud: entro fine anno schierato il primo IRBM

Leggi anche: Ecco perché la Corea del Sud nel 2025 ha conquistato anche la Borsa (e si è rivelata una potenza finanziaria globale)

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

corea sud borsa inauguraCorea del Sud, la Borsa inaugura il nuovo anno: il video della cerimonia - (LaPresse) Venerdì il mercato azionario della Corea del Sud ha tenuto una cerimonia di apertura per dare il via alle negoziazioni per il 2026. stream24.ilsole24ore.com

corea sud borsa inauguraEcco perché la Corea del Sud nel 2025 ha conquistato anche la Borsa (e si è rivelata una potenza finanziaria globale) - Seoul domina il 2025 con il Kospi a +76% grazie a chip, intelligenza artificiale e difesa. panorama.it

I sudcoreani e la febbre delle scommesse in borsa - Il 2 dicembre il parlamento sudcoreano ha approvato un cospicuo innalzamento del tetto all’emissione di titoli di stato in valuta straniera destinati a un fondo per la stabilizzazione monetaria. internazionale.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.