Corea del Sud la Borsa inaugura il nuovo anno | il video della cerimonia

Il mercato azionario della Corea del Sud ha aperto ufficialmente le negoziazioni per il 2026 con una cerimonia di inaugurazione. L'evento, svoltosi venerdì, rappresenta un momento simbolico per il settore finanziario nazionale, segnando l'inizio di un nuovo anno di attività e di opportunità di investimento. Di seguito, il video della cerimonia di apertura, un’occasione per osservare le tradizioni e le aspettative del mercato sudcoreano.

Venerdì il mercato azionario della Corea del Sud ha tenuto una cerimonia di apertura per dare il via alle negoziazioni per il 2026. Il benchmark della Corea del Sud KOSPI ( Korea Composite Stock Price Index ) è stato di 10,36 punti in più rispetto alla chiusura dell'anno precedente.

