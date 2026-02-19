L’ex presidente della Corea del Sud è stato condannato all’ergastolo
Nel 2024, Yoon Suk-yeol, ex presidente della Corea del Sud, ha ricevuto una condanna all’ergastolo a causa delle sue decisioni durante un periodo di crisi. In particolare, ha imposto la legge marziale, causando scompiglio tra la popolazione e le forze armate. La misura, poi revocata dopo poche ore, ha lasciato tracce profonde nel Paese. La sentenza riflette le conseguenze delle sue azioni e il rischio di misure drastiche in momenti di tensione politica. La vicenda si inserisce in un quadro di instabilità politica.
Si è concluso il processo più importante contro l'ex presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol, che nel dicembre del 2024 aveva cercato di imporre la legge marziale nel paese. È stato giudicato colpevole di aver guidato un'insurrezione e di abuso di autorità, e condannato all'ergastolo. La procura aveva chiesto per lui la pena di morte. I fatti avevano portato alla sua rimozione da parte del parlamento, nel 2025.
Corea del Sud, la procura chiede che l’ex presidente Yoon Suk-yeol sia condannato a morteIn Corea del Sud, la procura ha richiesto la condanna a morte per l'ex presidente Yoon Suk-yeol, segnando un momento importante nel procedimento giudiziario.
Corea del Sud, ex premier Han Duck-soo condannato a 23 anniL’ex primo ministro sudcoreano Han Duck-soo è stato condannato a 23 anni di carcere per il suo coinvolgimento nell’imposizione della legge marziale del dicembre 2024, durante la presidenza di Yoon Suk-yeol.
