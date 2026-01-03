L' allarme dei giovani agricoltori Cia Abruzzo | Dati preoccupanti per il consumo del suolo

I giovani agricoltori della Cia Abruzzo segnalano un aumento preoccupante del consumo di suolo nella regione. Secondo i dati del 2024, la superficie artificiale ha raggiunto 54 ettari, evidenziando una tendenza che rischia di compromettere il territorio e le attività agricole. È importante monitorare e affrontare questa situazione per tutelare l’equilibrio ambientale e sostenere lo sviluppo rurale.

Il consumo di suolo in Abruzzo è a livelli preoccupanti, come mostrano i dati del 2024 dove la superficie artificiale regionale ha raggiunto 54.402 ettari, pari al 5,05% del territorio, con un incremento netto di 299 ettari rispetto al 2023. A dirlo Diego Pasqualone, presidente di Agia Abruzzo.

