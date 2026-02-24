L’algoritmo Sanremo ha causato discussioni tra gli organizzatori, che temono un impatto sulla qualità del festival. La decisione di proporre nuove tecnologie di voto digitale ha generato aspettative e dubbi tra gli addetti ai lavori. Molti si chiedono se questa innovazione aiuterà a coinvolgere il pubblico o creerà confusione tra i partecipanti. La prima prova si avrà durante le serate di anteprima, quando si testeranno i nuovi sistemi.

Fare una recensione preventiva del Festival di Sanremo è un po’ come commentare una finale dei Mondiali a novembre: hai visto gli allenamenti, hai letto le interviste, hai studiato i titoli delle canzoni – ma poi basta una stecca, un’orchestra che si emoziona troppo o un meme riuscito per ribaltare tutto. Eppure il bello è proprio questo: azzardare. Testo realizzato con AI Sanremo 2026, a giudicare dai titoli e dalle dichiarazioni programmatiche degli artisti, sembra il Festival della fragilità consapevole. Non più la disperazione teatrale anni Novanta, non ancora il nichilismo trap. Qui si parla di sentimenti con l’aria di chi sa che il cinismo stanca e che l’algoritmo, a volte, premia la carezza più dello schiaffo. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Leggi anche: La musica è cambiata. Dirige l’algoritmo

