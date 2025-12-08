La musica è cambiata Dirige l’algoritmo

PROSPETTIVE DELL’ARTE nell’era dell’AI. Compositore e divulgatore scientifico, il chitarrista Renato Caruso (nella foto sotto) ne parla nel suo saggio “L’algoritmo della musica - Da Pitagora all’intelligenza artificiale”, riflessione sull’attuale ruolo delle tecnologie digitali nella creazione. Questo perché "la musica non è soltanto emozione: è calcolo, struttura, armonia, ma dentro ogni formula resta un margine di imprevedibilità che è la vera anima dell’arte", premette lui. "Sotto il profilo legislativo, per stabilire se un’opera generata dall’intelligenza artificiale possa essere protetta da copyright c’è bisogno che contenga un apporto umano intellettuale sostanziale, il che significa la presenza di un’‘anima“ che la macchina da sola non è in condizione di offrire. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

