Chi controlla l’algoritmo di TikTok

L’algoritmo di TikTok è gestito da un team interno alla società proprietaria, ByteDance, con sede in Cina. Questa struttura si occupa di sviluppare e aggiornare i sistemi che determinano i contenuti mostrati agli utenti. La gestione dell’algoritmo è un elemento chiave per il funzionamento della piattaforma, influenzando la visibilità dei video e l’esperienza complessiva degli utenti.

TikTok cede la divisione negli Stati Uniti. Accordo da 14 miliardi per evitare il bando "Molto felice di aver contribuito a salvare TikTok", ha scritto ieri su Truth Donald Trump, dopo l'annuncio della società proprietaria cinese di TikTok, Bytedance, del raggiungimento dell'accordo per vendere la gestione della parte americana del social. Era stato Trump nel suo primo mandato, ad agosto 2020, a iniziare la battaglia per vietare TikTok per questioni di sicurezza nazionale, nel 2024 Joe Biden diede il primo ultimatum alla società (novanta giorni) più volte rinviato da Trump stesso. Fino all'annuncio della TikTok USDS Joint Venture LLC, in cui figurano il colosso del software Oracle, MGX, una società di investimento emiratina, e Silver Lake, che deterranno oltre l'80 per cento della nuova impresa, mentre ByteDance deterrà il 19,9 per cento.

