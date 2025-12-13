Oro Bankitalia Giorgetti chiarisce con Lagarde Bce | Non lo venderemo per ridurre il debito pubblico

In un incontro tra Giorgetti e Lagarde, si è discusso della posizione di Bankitalia riguardo alla vendita di oro. Il ministro ha sottolineato che questa decisione non mira a ridurre il debito pubblico, ma a confermare un principio politico importante. Lagarde ha espresso comprensione sulla questione, evidenziando un equilibrio tra strategia e politica economica.

Ho semplicemente chiarito che questo principio politico era giusto che venisse codificato. Lei ha detto che capiva perfettamente", ha sostenuto Giorgetti in riferimento alla presidente della Bce. Ildifforme.it Oro di Bankitalia, il governo tira dritto sull’emendamento. Il ministro Giancarlo Giorgetti media con la Bce - Il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, risponde alla Bce e cerca un accordo con Christine Lagarde per chiarire l'emendamento sulle riserve auree di Bankitalia ... milanofinanza.it

