L’aeroporto di Fiumicino incoronato miglior hub d’Europa

L’aeroporto di Fiumicino ha mantenuto il suo primato come miglior hub d’Europa, grazie alla crescente soddisfazione dei passeggeri e all’efficienza delle operazioni. La causa è l’implementazione di nuovi servizi e miglioramenti nelle infrastrutture, che hanno reso più fluido il traffico e più confortevoli i viaggi. Quest’anno, la struttura ha gestito oltre 45 milioni di passeggeri, rafforzando la sua posizione di leadership nel settore.

Fiumicino, 24 febbraio 2026 – Per il nono anno consecutivo l'aeroporto "Leonardo da Vinci" di Roma Fiumicino si conferma al vertice in Europa per la qualità dei servizi offerti ai viaggiatori nella categoria dei grandi hub con oltre 40 milioni di passeggeri. A decretarlo, attraverso gli Airport Service Quality (ASQ) Customer Experience Awards 2025, è stata l'associazione internazionale di categoria Airports Council International (ACI) World, che ha premiato, per il terzo anno consecutivo, anche l'aeroporto "Giovan Battista Pastine" di Ciampino, nella categoria degli scali tra i 2-5 milioni di viaggiatori.