donnarumma incoronato miglior portiere del mondo ai best fifa awards

Gianluigi Donnarumma si aggiudica il prestigioso Best Fifa Award 2025 come miglior portiere del mondo, consolidando il suo ruolo tra i più titolati nel panorama internazionale. Dopo aver già vinto il Premio Yashin e aver raggiunto il nono posto nel Pallone d’Oro, il portiere azzurro continua a raccogliere riconoscimenti per le sue straordinarie prestazioni.

Un nuovo riconoscimento internazionale per il numero uno azzurro. Dopo aver conquistato per la seconda volta il Premio Yashin lo scorso settembre, grazie al trionfo in Champions League con il Paris Saint-Germain, e dopo l'ottimo nono posto nella classifica del Pallone d'Oro, Gianluigi Donnarumma aggiunge un altro prestigioso trofeo alla sua bacheca: il Best Fifa Award 2025 come miglior portiere del mondo. In un periodo non particolarmente brillante per il calcio italiano, questo successo rappresenta una grande soddisfazione per la Nazionale, di cui Donnarumma è capitano e leader tecnico.

