Aeroporto di Fiumicino | +20,8% di passeggeri nel 2024 miglior performance tra i primi 10 scali Ue

Nel 2024, l’aeroporto di Fiumicino ha registrato una crescita del 20,8% dei passeggeri, segnando la miglior performance tra i primi dieci scali europei. Complessivamente, nell’Ue, il numero di viaggiatori aerei ha raggiunto 1,1 miliardi, con un aumento dell’8,3% rispetto all’anno precedente, evidenziando un forte recupero del settore.

Fiumicino, 10 dicembre 2025 – Nel 2024, il numero totale di passeggeri che hanno viaggiato in aereo nell’Ue è stato di 1,1 miliardi: l’8,3% in più rispetto al 2023 quando erano stati 973 milioni. E’ quanto emerge dai dati diffusi dall’Eurostat dai quali emerge che tutti i paesi dell’Ue hanno registrato un aumento del numero di passeggeri trasportati rispetto al 2023. Ungheria (+19,2%), Repubblica Ceca (+18,9%) ed Estonia (+17,8%) hanno regisstrato gli incrementi più importanti mentre i più bassi sono stati registrati in Svezia (+1,3%), Bulgaria (+3,8%) e Francia e Irlanda (entrambe +4,6%). Anche il trasporto totale di merci e posta nell’Ue ha registrato un aumento dell’8,7% nel 2024 rispetto al 2023. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

