ladri entrati a colpi di piccone rabbia e paura dei residenti

"I ladri hanno smurato il cancello della portafinestra con tanto di mazza e piccone. Con una ferocia inaudita". A parlare è Giuseppe Pasqui, un residente dalla frazione di Trebbo di Reno che segnala il furto nel suo appartamento verificatosi nei giorni scorsi intorno alle 19. E segnala anche che pur essendo in un condominio l’appartamento svaligiato, nessuno degli altri condomini si è accorto di nulla nonostante le picconate, le mazzate e il rumore che hanno fatto i malviventi. "Pur essendo in un condominio con vicini di casa – racconta Pasqui –, nessuno si è preso la briga di affacciarsi né tantomeno allertare le forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Tuscia nel mirino dei ladri: colpi a Tuscania e paura all’Ellera, malviventi messi in fuga dai residenticresce la preoccupazione tra i cittadini della Tuscia a causa di una serie di furti e tentativi di furto avvenuti nelle ultime 24 ore, coinvolgendo sia Tuscania che il quartiere Ellera a Viterbo.

Torna l’incubo dei ladri nella zona stazione. I residenti: "Colpi a raffica: siamo nel mirino"Nella zona stazione di Santarcangelo, i ladri tornano a colpire con intensità, lasciando i residenti preoccupati.

Ladri in azione a Campagna, ma i colpi fallisconoLadri in azione a Campagna dove ignoti hanno cercato di colpire due diverse attività commerciali situati in zona Galdo. Nel mirino dei malviventi sono finiti un distributore di metano e un’ azienda ... infocilento.it

Ladri colpiscono anche in chiesa. Due colpi a San Benedetto MartireDue furti ravvicinati nel cuore del vecchio incasato: prima una cassetta delle offerte, poi i candelabri delle candele elettriche. Indagini in corso ... lanuovariviera.it

«Nei giorni scorsi dei ladri sono entrati in un asilo a Cerignola. Non un negozio, non un’attività commerciale, ma una scuola dell’infanzia. Hanno portato via i colori, il materiale didattico, gli strumenti dei bambini. Un gesto che va oltre il danno economico e co - facebook.com facebook

Rubano 'pepite' pensando siano oggetti preziosi ma erano calcoli renali. I ladri entrati in una abitazione hanno notato la scatola che li custodiva #ANSA x.com