Tuscia nel mirino dei ladri | colpi a Tuscania e paura all’Ellera malviventi messi in fuga dai residenti
cresce la preoccupazione tra i cittadini della Tuscia a causa di una serie di furti e tentativi di furto avvenuti nelle ultime 24 ore, coinvolgendo sia Tuscania che il quartiere Ellera a Viterbo. Gli episodi hanno messo in allarme la comunità, che si trova a dover fronteggiare un aumento dei reati predatori nella zona.
