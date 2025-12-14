Tuscia nel mirino dei ladri | colpi a Tuscania e paura all’Ellera malviventi messi in fuga dai residenti

cresce la preoccupazione tra i cittadini della Tuscia a causa di una serie di furti e tentativi di furto avvenuti nelle ultime 24 ore, coinvolgendo sia Tuscania che il quartiere Ellera a Viterbo. Gli episodi hanno messo in allarme la comunità, che si trova a dover fronteggiare un aumento dei reati predatori nella zona.

Torna a salire la soglia di attenzione nella Tuscia per i reati predatori. Nelle ultime 24 ore, una scia di episodi ha interessato sia il comune di Tuscania che il quartiere Ellera a Viterbo, riaccendendo la preoccupazione tra i cittadini per i furti in appartamento, tentati o consumati, spesso. Viterbotoday.it Ladri a casa della vicesindaca Marica Galante: «Quattro tentati colpi in meno di una settimana. Vivo un incubo» - Nel mirino dei ladri è finita anche l’abitazione della vicesindaca Marica Galante: quattro incursioni in meno di una settimana, l’ultima delle quali nella ... ilgazzettino.it

Firenze, Bellosguardo nel mirino dei ladri. Colpi a ripetizione: «Una banda» - «Abbiamo una chat con 40 residenti, oltre la metà, nell’ultimo anno e mezzo, ha subito furti in casa. corrierefiorentino.corriere.it

© Viterbotoday.it - Tuscia nel mirino dei ladri: colpi a Tuscania e paura all’Ellera, malviventi messi in fuga dai residenti

La Guardia di Finanza di Catania confisca patrimonio di 32 milioni di euro

Video La Guardia di Finanza di Catania confisca patrimonio di 32 milioni di euro Video La Guardia di Finanza di Catania confisca patrimonio di 32 milioni di euro