L’industria dei videogiochi saluta Phil Spencer e Sarah Bond dopo l’addio a Xbox

Da game-experience.it 22 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Phil Spencer e Sarah Bond lasciano Xbox a causa di cambiamenti strategici nell’azienda. La decisione giunge dopo anni di sviluppo di nuove piattaforme e di investimenti in giochi esclusivi. Entrambi hanno promosso innovazioni significative nel settore e sono stati protagonisti di importanti annunci durante le conferenze di settore. La loro partenza apre un nuovo capitolo per Microsoft Gaming, che ora si prepara a riorganizzare le proprie attività nel mercato videoludico.

L’ industria dei videogiochi saluta due figure centrali della storia recente di Xbox. L’annuncio del ritiro di Phil Spencer e delle dimissioni di Sarah Bond segna la fine di una fase cruciale per Microsoft Gaming. Dopo quasi quarant’anni in azienda, Spencer conclude un percorso iniziato nel 1988 come stagista e culminato alla guida globale del marchio Xbox. Bond, volto chiave della strategia più recente, lascia in un momento di profonda trasformazione per la divisione gaming. Phil Spencer, CEO di Microsoft Gaming e leader della divisione Xbox, ha comunicato il proprio pensionamento dopo 38 anni in Microsoft. 🔗 Leggi su Game-experience.it

Xbox: il CEO Phil Spencer e la presidente Sarah Bond lasciano Microsoft Gaming, ecco chi li sostituiscePhil Spencer, responsabile di Xbox, ha deciso di lasciare Microsoft dopo oltre 20 anni, portando via la guida di una delle divisioni più competitive del settore videoludico.

