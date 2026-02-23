Xbox dice addio a phil spencer e sarah bond

Xbox ha annunciato l'uscita di Phil Spencer e Sarah Bond, a causa di una revisione strategica. La decisione deriva da una volontà di rinnovare il team dirigente e puntare su nuovi progetti. Spencer e Bond hanno contribuito a sviluppare importanti iniziative negli ultimi anni, lasciando un segno nella crescita della piattaforma. La loro partenza apre la porta a un nuovo capitolo per Xbox e i suoi futuri sviluppi. La compagnia non ha ancora comunicato i dettagli delle prossime mosse.

lo scenario attuale di xbox presenta un cambio al vertice che potrebbe ridefinire la direzione della piattaforma. l'arrivo di un nuovo ceo insieme all'uscita di figure chiave indurrà probabilmente una revisione delle priorità e delle tattiche di crescita, con implicazioni sia per i giocatori sia per gli sviluppatori. xbox: nuovo ceo segna una svolta per la piattaforma. le dimissioni di phil spencer e l'uscita di sarah bond definiscono un momento di ridefinizione strategica. al posto di spencer è stata nominata asha sharma, attuale presidente del CoreAI Product presso microsoft. tale passaggio indica una trasformazione significativa per xbox, in un periodo in cui la piattaforma potrebbe necessitare di una nuova direzione.