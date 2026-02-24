Labirinto di Luchè porta a Sanremo 2026 l’amore come conflitto interiore

Per la prima volta sul palco dell'Ariston non da ospite ma come Big in gara, Luchè propone in Labirinto una ballad tra rap e melodia, un addio che parla di orgoglio, identità e memoria. Sanremo ha imparato ad accogliere il rap, ma ogni debutto resta un passaggio simbolico. Quello di Luchè non porta provocazione ma introspezione. La canzone è una ballata contemporanea in cui a una strofa rap segue un ritornello melodico, sostenuto dall’autotune come estensione emotiva. Non solo, il brano non segna in alcun modo una rottura con il suo passato, non si sanremizza, ma traduce il suo linguaggio in una forma più esposta e una storia che al centro non ha un amore idealizzato ma un conflitto. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

