Con la riforma la magistratura sarà più debole e più permeabile alle pressioni esterne Il sorteggio? Rischia di trasformarsi in una lotteria

A Parma nasce un comitato per la difesa della Costituzione e per il No al Referendum del 22-23 marzo. La riforma proposta rischia di indebolire la magistratura e renderla più vulnerabile a pressioni esterne, con il sistema di sorteggio che potrebbe diventare una semplice lotteria. Questa iniziativa mira a promuovere un dibattito informato e a tutelare i principi fondamentali della nostra Costituzione.

Anche a Parma nasce il comitato a difesa della Costituzione e per il No al Referendum confermativo, che si svolgerà il 22 e il 23 marzo. Verrà presentato ufficialmente nel pomeriggio di lunedì 19 gennaio. Ma quali sono le ragioni del No al Referendum e le preoccupazioni di Pm e magistrati in.🔗 Leggi su Parmatoday.it

Riforma Bernini: più mobilità per professori e ricercatori, Messina tra le università più aperte alle chiamate esterne

La riforma Bernini mira a migliorare la mobilità di professori e ricercatori nelle università italiane. Con il ritorno dei lavori parlamentari, il disegno di legge sarà nuovamente esaminato dalla commissione Istruzione della Camera, che si prepara a calendarizzare il testo approvato dal Senato lo scorso dicembre. Tra le università più aperte alle chiamate esterne, Messina si distingue come esempio di maggiore apertura al reclutamento.

Leggi anche: Se Trump la vuole più debole e Putin la vuole più divisa, non sarà che l’Ue è più forte di come ce la raccontiamo?

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Riforma pensioni 2026/ Nel Milleproroghe una novità (ultime notizie 19 gennaio) - Riforma pensioni 2026, nel Decreto Milleproroghe entrerà una misura simile a quella in vigore l’anno scorso per i medici in pensione ... ilsussidiario.net