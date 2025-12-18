Non siamo in guerra ma non siamo più in pace Benvenuti nella zona grigia dove conta la valigetta
Benvenuti nella “zona grigia”, uno spazio di incertezza e tensione. Un’area dove la pace si sfuma e la minaccia si fa più sottile, alimentata da segnali di crisi e inquietudini globali. In questo contesto, la preparazione diventa essenziale, e la valigetta pronta rappresenta il simbolo di un’attenzione costante. La situazione richiede vigilanza e consapevolezza, senza però cedere alla paura o alla retorica bellicosa.
Prepariamoci a una guerra con la Russia: gli apparati di sicurezza e di intelligence europei non fanno che ripetere quest’appello, c’è chi lo fa con toni molto all. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Leggi anche: Flotilla nella zona ad alto rischio: anche pugliesi a bordo. Attivista: siamo stati intercettati Israele, prossima azione per bloccare gli attivisti: "ci prepariamo a venire intercettati". Comune di Conversano: delibera per proporre il premio Nobel della pace ai bambini di Gaza
Leggi anche: Guerra a Gaza, l’annuncio di Trump: “Siamo vicini alla pace”
Ucraina Zelensky | Siamo nel mezzo dei negoziati più intensi; Ucraina Trump | Più vicini che mai a risoluzione conflitto.
Crosetto: "Siamo già in guerra, dobbiamo reagire e colpire" - Lo spiega al Corriere della Sera il ministro della Difesa Guido Crosetto che non parla di armi convenzionali ma di una "guerra ibrida" in ... ilgiornale.it
Siamo in guerra, parola di ministro - Sui giornali da un paio di giorni si legge del “non paper” (documento informale) del ministro della Difesa Guido Crosetto e dedicato al “contrasto della guerra ibrida”, che sarebbe quella che avviene ... ilfattoquotidiano.it
Tusk, 'è un nuovo tipo di guerra ma siamo già in guerra' - "Per prima cosa dobbiamo combattere le illusioni e la prima è che non siamo in guerra. ansa.it
SIAMO in GUERRA - Alessandro Barbero Veleia, 2025
LaPresse. . Putin: "Non siamo stati noi a iniziare la guerra". Il presidente russo respinge le accuse sull'inizio del conflitto nel 2022, puntando il dito contro le "forze distruttive in Ucraina sostenute dall'Occidente". Duro l'avvertimento sul futuro: se le richieste russ - facebook.com facebook
Caracciolo al Fatto Quotidiano: “Siamo in una fase di guerra in cui la propaganda gira a mille, ma abbiamo il dovere di informare con tutte le opinioni”. Dice una verità sulla guerra dell’informazione, poi la piega apposta: il pluralismo alibi per la propaganda (di x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.