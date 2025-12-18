Non siamo in guerra ma non siamo più in pace Benvenuti nella zona grigia dove conta la valigetta

Benvenuti nella “zona grigia”, uno spazio di incertezza e tensione. Un’area dove la pace si sfuma e la minaccia si fa più sottile, alimentata da segnali di crisi e inquietudini globali. In questo contesto, la preparazione diventa essenziale, e la valigetta pronta rappresenta il simbolo di un’attenzione costante. La situazione richiede vigilanza e consapevolezza, senza però cedere alla paura o alla retorica bellicosa.

