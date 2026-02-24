La voce di Luca Ward diventa un marchio registrato la strategia per difendersi dall'intelligenza artificiale

Luca Ward ha registrato ufficialmente il marchio della sua voce, per proteggersi dall'uso non autorizzato dell'intelligenza artificiale. La decisione arriva dopo che le tecnologie di sintesi vocale hanno iniziato a riprodurre il suo tono distintivo senza consenso. Ward ha voluto mettere un limite alla possibilità di utilizzi impropri, mantenendo il controllo sui suoi contenuti. La registrazione mira a tutelare la sua identità nel mondo digitale.

