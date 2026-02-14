Gaza 38 studenti bloccati | a rischio il sogno di studiare in Italia Silenzio dall’Ambasciata l’appello di Lucano

A Gaza, 38 studenti palestinesi rischiano di perdere la possibilità di studiare in Italia dopo che i corridoi universitari sono stati sospesi. Questi giovani, già vincitori di borse di studio, non riescono a lasciare la Striscia per motivi di sicurezza e mancano ancora risposte ufficiali dall’Ambasciata italiana. Lucano ha lanciato un appello, ma finora non ci sono segnali di intervento concreto.

Bloccati a Gaza: 38 Studenti Palestinesi in Attesa di un Sogno Italiano. Trentotto giovani palestinesi, già vincitori di borse di studio per università italiane, sono attualmente impossibilitati a raggiungere l'Italia a causa dell'interruzione dei corridoi universitari da Gaza. L'eurodeputato Mimmo Lucano ha denunciato la situazione, evidenziando la mancanza di risposte dall'Ambasciata italiana e il rischio di perdere un'opportunità formativa fondamentale. L'Interruzione dei Corridoi e la Sospensione di un Futuro. La speranza di un futuro migliore, costruito attraverso l'istruzione, si è infranta per questi 38 studenti palestinesi.