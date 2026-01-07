Su il sipario della Stagione di Operette | al Donizetti in scena La vedova allegra

Il sipario si apre sulla Stagione di Operette 2026 del Teatro Donizetti di Bergamo, con l’atteso debutto di “La vedova allegra”. L’appuntamento è domenica 11 gennaio alle ore 15. Una proposta teatrale che coniuga musica e leggerezza, offrendo al pubblico un classico intramontabile in un contesto di qualità e tradizione.

Bergamo. La Stagione di Operette 2026 della Fondazione Teatro Donizetti è alle porte: domenica 11 gennaio (ore 15.30) è in programma nel principale teatro cittadino il primo dei tre titoli in cartellone, " La vedova allegra ", classicissimo del repertorio operettistico portato nell'occasione in scena dalla Compagnia Corrado Abbati. Adattamento e regia di Corrado Abbati. Interpreti: Sara Intagliata (Anna Glavari), Fabrizio Macciantelli (Il Barone Mirko Zeta, Ambasciatore del Pontevedro Valencienne), Antonella Degasperi (moglie del Barone), Davide Zaccherini (Il Conte Danilo Danilowitch, segretario d'ambasciata), Kang Hyunwook (Camillo de Rossillon), Marco Rovacchi (Kromow, Consigliere d'Ambasciata), Claudia Bonazzi (Olga, sua moglie), Luca Mazzamurr (Il Visconte Cascada), Matteo Catalini (Roul di Saint Brioche), Corrado Abbati (Njegus, Cancelliere d'Ambasciata.

