Appuntamento con il mondo dell’operetta | in scena al Sociale La vedova allegra
Il Teatro Sociale di Como celebra le festività con uno dei titoli più amati e rappresentati del grande repertorio operettistico: La vedova allegra, capolavoro di Franz Lehár, torna a Como domenica 21 dicembre 2025 alle ore 17.00 in un nuovo, brillante allestimento firmato dalla Compagnia. Quicomo.it
Cavriglia, in scena “Ismene”, terzo appuntamento della Rassegna “Materiali in Scena” - Arezzo, 13 novembre 2025 – Venerdì 21 novembre alle 21 e 30 andrà in scena lo spettacolo “Ismene”, terzo appuntamento della Rassegna “Materiali in Scena”, organizzata da Materiali Sonori in ... lanazione.it
Missione del giorno: proteggere un gioiello che potrebbe distruggere il mondo se finisse nelle mani sbagliate Non perdetevi l’appuntamento con “Men in black 2” questa sera alle 21:15 su Cielo! - facebook.com facebook