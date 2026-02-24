La valigetta e il testimone | così la pistola a salve è arrivata vicino al cadavere di Mansouri

Abderrahim Mansouri è stato ucciso a Rogoredo quando un colpo esploso dall’arma di un poliziotto ha colpito il suo corpo, ma nessuna pistola è stata trovata in suo possesso. La causa dell’omicidio sembra legata a un malinteso o a un errore, poiché l’unico oggetto vicino al cadavere è una valigetta e nessuna arma da fuoco. Il testimone ha visto il momento dello sparo, ma non ha mai notato Mansouri impugnare un’arma.

A far emergere nuovi dettagli nell'indagine relativa all'omicidio di Abderrahim Mansouri a Rogoredo è stato il racconto di due testimoni chiave. Cosa è successo in quei 22 minuti tra lo sparo e la telefonata ai soccorsi In una mano una pietra, nell'altra il telefonino. Ma nessuna pistola. Abderrahim Mansouri, il 28enne ucciso a Rogoredo da un colpo esploso dall'arma d'ordinanza dall'assistente capo della polizia di Stato Carmelo Cinturrino - ora fermato per omicidio volontario - non impugnava nessuna arma. Nemmeno a salve. Quella riproduzione giocattolo di una Beretta sarebbe stata posizionata vicino al corpo successivamente. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Omicidio a Rogoredo, il poliziotto arrestato: “Ho messo la pistola vicino a Mansouri per paura delle conseguenze”Carmelo Cinturrino ha confessato di aver sparato a Mansouri dopo aver messo la pistola vicino a lui, spinto dalla paura delle ripercussioni.

Ucciso a Rogoredo da un poliziotto, perché sulla pistola a salve che avrebbe impugnato Mansouri non ci sono impronteUn giovane è stato ucciso a Rogoredo da un poliziotto durante un intervento.

Omicidio Rogoredo, Cinturrino al legale: Ho messo io la pistola e fatto prendere la valigettaAbderrahim Mansouri, il pusher marocchino ucciso a Rogoredo, non aveva una pistola: stava scappando. Il poliziotto che gli ha sparato, Carmelo Cinturino, dopo averlo colpito alla testa ha mandato un ... tg.la7.it

Pusher ucciso a Rogoredo, cosa è successo: il testimone oculare nascosto nella boscaglia, la valigetta recuperata in commissariatoEcco come gli investigatori sono riusciti a smascherare la ricostruzione dell'assistente capo Cinturrino, fermato stamattina proprio nel parcheggio del commissariato dove si stava recando per iniziare ... milano.corriere.it

I colleghi di Carmelo Cinturrino, il poliziotto fermato per omicidio volontario di Abderrahim Mansouri, avevano paura dell'assistente capo del commissariato Mecenate e come loro anche alcuni frequentatori del boschetto di Rogoredo. E' uno dei dettagli che - facebook.com facebook