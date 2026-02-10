Ucciso a Rogoredo da un poliziotto perché sulla pistola a salve che avrebbe impugnato Mansouri non ci sono impronte

Un giovane è stato ucciso a Rogoredo da un poliziotto durante un intervento. La pistola a salve che Mansouri avrebbe impugnato non mostra impronte digitali, rendendo più complicato ricostruire esattamente cosa sia successo. La scena del delitto rimane sotto indagine, mentre la famiglia aspetta chiarimenti sulle modalità dell’episodio.

Un primo esame non ha rilevato impronte digitali sulla pistola a salve che Abderrahim Mansouri avrebbe impugnato prima di venire ucciso da un poliziotto a Rogoredo (Milano) lo scorso 26 gennaio. Salvatore Spitaleri, ex Ris, ha spiegato a Fanpage.it quale potrebbe essere il motivo.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Rogoredo Milano Chi era Abderrahim Mansouri, il 28enne ucciso a Rogoredo da un poliziotto, ora indagato per omicidio L'articolo fornisce i dettagli sull’incidente avvenuto a Rogoredo, Milano, dove un uomo di 28 anni ha perso la vita. Abderrahim Mansouri ucciso da un poliziotto a Rogoredo, si cerca l’altra “figura” che era con lui: disposta l’autopsia Gli investigatori della polizia cercano ancora l’altra persona che era con Abderrahim Mansouri il giorno dell’omicidio a Rogoredo, il 26 gennaio. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Rogoredo Milano Argomenti discussi: Cosa sappiamo dell’uomo ucciso a Milano da un poliziotto; Pusher ucciso a Rogoredo da un agente: Ha sparato da oltre 25 metri; Rogoredo, Mansouri colpito mentre era girato; L’autopsia sul pusher ucciso a Rogoredo: un solo colpo di pistola con traiettoria laterale alla testa. Pusher ucciso a Rogoredo, le ambiguità nell'esito dell'autopsiaMilano, il colpo sparato dall'agente di polizia è partito da oltre 25 metri. Ma non è chiaro se Mansouri sia stato colpito alla schiena o da posizione frontale ... affaritaliani.it Rogoredo, Abderrahim Mansouri ucciso da un poliziotto: cosa emerge dall’autopsiaIl 28enne ucciso a Rogoredo durante un controllo antidroga: l’autopsia non chiarisce la dinamica della sparatoria. Ecco cosa è emerso. notizie.it Nessuna impronta digitale. È questo quello che sarebbe emerso dagli esami sulla pistola a salve, che il 28enne Abderrahim Mansouri avrebbe estratto la sera in cui è stato ucciso da un colpo di pistola sparato da un poliziotto a Rogoredo a Milano Dai test n - facebook.com facebook Rogoredo. Il ragazzo ucciso mentre stava scappando. Questi i primi risultati dell’autopsia Se confermati, risulterebbe non attendibile la versione fornita dalla polizia Frank Cimini, l’Unità x.com

