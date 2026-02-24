La studentessa ucraina | Non dimenticatevi di noi

Diana Sviderska, studentessa ucraina, ricorda il giorno in cui la guerra ha iniziato a devastare la sua città, Kharkiv, il 24 febbraio 2022. La causa è il conflitto armato scoppiato nel suo paese, che l’ha colta a letto e ha sconvolto la sua vita. Ora, con la voce tremante, chiede di non dimenticare le difficoltà di chi come lei ha dovuto lasciare tutto. La sua storia si intreccia con molte altre di giovani costretti a fuggire.

Quando è scoppiata la guerra, il 24 febbraio 2022, l'ucraina Diana Sviderska era nel suo letto, a Kharkiv. "Ricordo di essermi svegliata alle 4 del mattino sentendo forti bombardamenti e di non essere sicura di cosa stesse succedendo: ero confusa e spaventata", racconta. Oggi ha 20 anni e studia all' Università di Macerata. Frequenta un corso di laurea triennale in inglese a Giurisprudenza. Si trova bene, ma il suo pensiero è rivolto sempre all'Ucraina, dove è rimasta la sua famiglia. Diana, cosa ricorda dei primi giorni del conflitto? "Quando è iniziata l'invasione ero a Kharkiv nel mio letto.

