Ecco la trappola ucraina di Ursula | 90 miliardi a Kiev gli interessi a noi

Bruxelles approva un nuovo prestito di 90 miliardi di euro a favore dell’Ucraina, attraverso emissione di bond. La decisione, che esenta tre Stati membri per ottenere l’unanimità, concentra oltre la metà delle risorse sulla Difesa. Questa scelta solleva questioni sulla trasparenza e sulla distribuzione dei fondi europei, in un contesto di crescente attenzione alle implicazioni economiche e geopolitiche del sostegno a Kiev.

Bruxelles presenta un altro prestito, attraverso bond, ma esenta tre Stati membri per avere l’unanimità Oltre la metà dei soldi destinata alla Difesa. Volodomyr Zelensky ci rimborsa solo se Mosca pagherà i danni bellici. Dopo la faticosa discussione tra i leader europei lo scorso dicembre, la Commissione ora presenta un pacchetto legislativo per assicurare all’Ucraina un sostegno finanziario nel biennio 2026-2027. Ursula von der Leyen propone un prestito da 90 miliardi di euro finanziato tramite emissioni di debito comune dell’Unione. Il pacchetto si compone di una nuova proposta che istituisce il prestito (un documento di 76 pagine) e di due proposte di modifica (dello Strumento per l’Ucraina e del regolamento sul quadro finanziario pluriennale). 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Ecco la trappola ucraina di Ursula: 90 miliardi a Kiev, gli interessi a noi Leggi anche: Ue, accordo per l’Ucraina: prestito di 90 miliardi a Kiev Leggi anche: Ucraina, c’è l’accordo in Ue: prestito da 90 miliardi a Kiev – La diretta Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Ucraina, i 90 miliardi di aiuti UE sono soprattutto per il sostegno militare - La Commissione europea svela la strategia di sostegno finanziario per l'Ucraina per il 2026 e il 2027. eunews.it

Un prestito all'Ucraina da 90 miliardi. L'Ue sceglie il debito comune, niente uso degli asset russi - Il vertice salva Kyiv dalla bancarotta con un prestito biennale, ma rinuncia al sequestro dei fondi di Mosca. ilfoglio.it

Ucraina, prestito di 90 miliardi dall'Ue con debito comune: niente asset russi. Meloni: «Ha prevalso il buon senso» - «Sono contenta che abbia prevalso il buon senso, che si sia riusciti a garantire le risorse che sono necessarie ma a farlo con una soluzione che ha una base solida sul piano giuridico e finanziario». ilmessaggero.it

