Cucciolo abbandonato diventa co-protagonista del Presepe e si addormenta accanto a Gesù | la foto che commuove

Un cucciolo abbandonato ha trovato rifugio nel Presepe, diventando protagonista di un toccante miracolo di Natale. Dopo essere stato trovato infreddolito e affamato, si è addormentato accanto a Gesù, regalando un’immagine di speranza e solidarietà che ha commosso molti. Questa storia dimostra come anche nei momenti più difficili, l’amore e la compassione possano riscaldare il cuore.

© Lalucedimaria.it - Cucciolo abbandonato diventa co-protagonista del Presepe e si addormenta accanto a Gesù: la foto che commuove Non è una statuina in più, ma un vero e proprio miracolo di Natale a quattro zampe. Trovato infreddolito e affamato, questo cucciolo ha cercato riparo proprio nel cuore del Presepe accanto a Gesù. La strada era la sua casa, fino a quando non ha trovato accoglienza in un luogo che, forse, era fra i.

