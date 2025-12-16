Cucciolo abbandonato diventa co-protagonista del Presepe e si addormenta accanto a Gesù | la foto che commuove

Un cucciolo abbandonato ha trovato rifugio nel Presepe, diventando protagonista di un toccante miracolo di Natale. Dopo essere stato trovato infreddolito e affamato, si è addormentato accanto a Gesù, regalando un’immagine di speranza e solidarietà che ha commosso molti. Questa storia dimostra come anche nei momenti più difficili, l’amore e la compassione possano riscaldare il cuore.

Non è una statuina in più, ma un vero e proprio miracolo di Natale a quattro zampe. Trovato infreddolito e affamato, questo cucciolo ha cercato riparo proprio nel cuore del Presepe accanto a Gesù. La strada era la sua casa, fino a quando non ha trovato accoglienza in un luogo che, forse, era fra i. L'articolo proviene da La Luce di Maria. Lalucedimaria.it

