macerata opera festival stelle della lirica si parte con il nabucco

Il Macerata Opera Festival è iniziato con il debutto di Nabucco, attirando molti appassionati. Marco Vinco, direttore artistico, ha presentato l’evento alla Bit, insieme agli assessori Cassetta e Sacchi. L’Sferisterio si conferma un palco versatile, dove si alternano diversi generi musicali in un’atmosfera unica. La prima serata ha riscosso entusiasmo, dimostrando che il festival è pronto a regalare emozioni fino all’8 agosto.

Non solo il Macerata Opera Festival (17 luglio - 9 agosto) è stato raccontato alla Bit da Marco Vinco, direttore artistico del Mof, e dagli assessori Katiuscia Cassetta e Riccardo Sacchi, ma l’attenzione si è spostata anche sullo Sferisterio capace di trasformarsi in un grande contenitore musicale, dove ognuno troverà il suo genere preferito in un luogo affascinante e con un’acustica straordinaria. Il festival lirico maceratese non poteva mancare a questa importante vetrina che è stata anche l’occasione per far conoscere la proposta e allacciare rapporti con i tour operator, in particolare con quelli americani e svedesi e nei prossimi giorni con gli altri, perché possano venire all’Arena dove saranno portate in scena Nabucco di Verdi (17, 26 luglio, 1°, 9 agosto); Il Barbiere di Siviglia di Rossini (18, 24 luglio, 2, 8 agosto); Il Trovatore di Verdi (19, 25, 31 luglio); Carmina Burana di Carl Orff (7 agosto). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il festival “Nero” di Macerata, sostenuto con fondi pubblici provenienti dalla Regione Marche e dal Comune, è al centro di un’inchiesta che traccia il percorso dei finanziamenti destinati all’associazione di estrema destra Castelli di Carta, vicina a CasaPound.

