Con MEDEA di Luigi Cherubini il Teatro San Carlo inaugura la nuova Stagione Lirica e di Balletto 2025 2026
Sabato 6 dicembre il San Carlo inaugurerà la nuova Stagione Lirica e di Balletto 20252026 con MEDEA di Luigi Cherubini, per la prima volta in scena al Massimo Napoletano. Tutto pronto per l’inaugurazione della nuova Stagione d’Opera e di Balletto 20252026 del Teatro San Carlo che, sabato 6 dicembre (ore 19.00) metterà in scena, per . 🔗 Leggi su 2anews.it
Il Teatro di San Carlo inaugura la Stagione 25/26 con la forza magnetica della Medea di Luigi Cherubini: sabato 6 dicembre alle 19.00, nella visione registica di Mario Martone e con la direzione del Maestro Riccardo Frizza. Un’opera che travolge, una protago - facebook.com Vai su Facebook
Martone apre la stagione del San Carlo con la Medea di Cherubini - Tredici titoli operistici, quattro balletti, diciotto concerti, quattro recital pianistici e undici appuntamenti di Musica da Camera per 120 alzate di sipario: la Stagione 2025- Segnala ansa.it
Martone apre stagione San Carlo con Medea di Cherubini - (di Francesca De Lucia) Tredici titoli operistici, quattro balletti, diciotto concerti, quattro recital pianistici e undici appuntamenti di Musica da Camera per 120 alzate di sipario: la Stagione 2025 ... ansa.it scrive
Alla Scala di Milano la Médée di Luigi Cherubini - Nell'immaginario dei melomani il ruolo è legato a Maria Callas, che lo interpretò nella versione italiana nel 1953 e nel 61. Scrive rainews.it
Teatro San Carlo, brillano le stelle della lirica nel nuovo cartellone - Senza creare panico ai nostri abbonati storici è importante per me aprire a un pubblico molto più giovane” ha detto ... Si legge su rainews.it
«Prima» alla Scala per l’opera Medea in versione francese - La Scala alza il sipario per la prima volta sulla versione francese Médée del capolavoro di Cherubini, con la regia di Damiano Michieletto. Come scrive lagazzettadelmezzogiorno.it
Cherubini Gli allievi per Maria Callas - Il Conservatorio “Luigi Cherubini”, in collaborazione con “Officina della poesia, il teatro e le arti”, a conclusione dell’anno accademico, propone domani pomeriggio alle 17 l’"Omaggio a Maria Callas" ... Da lanazione.it