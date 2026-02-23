Devo invitare anche la squadra femminile altrimenti mi ritrovo sotto impeachment | la telefonata tra Trump e il team maschile di hockey

Donald Trump ha affermato che è necessario invitare anche la squadra femminile di hockey, altrimenti potrebbe affrontare conseguenze politiche. La comunicazione è avvenuta durante una telefonata con il team maschile, che ha recentemente conquistato la medaglia d'oro dopo quasi mezzo secolo. La conversazione rivela come le pressioni interne possano influenzare le decisioni pubbliche e la gestione delle celebrazioni sportive. La questione rimane aperta mentre si analizzano le motivazioni dietro questa richiesta.

“Devo dirvi che dovremmo invitare anche la squadra femminile, altrimenti mi ritrovo sotto impeachment.”, così Donald Trump durante la chiamata con la nazionale maschile di hockey, che ha vinto l’oro a distanza di 46 anni dall’ultima volta. Il tycoon – la sua presenza a Milano per la finale è stata in dubbio fino alla fine, salvo poi fare retromarcia -ha chiamato Kash Pate, direttore dell’Fbi che ha festeggiato con la medaglia al collo, e durante una chiamata in vivavoce ha parlato con la squadra. “ Tutto ciò è disgustoso “, “ è una follia “, si legge sui social in riferimento alla frase pronunciata da Trump nel corso della videochiamata. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Trump fa una gaffe sulla squadra femminile di hockey alle Olimpiadi e la telefonata diventa viraleTrump ha fatto una battuta poco felice sulla squadra femminile di hockey alle Olimpiadi, causando reazioni sui social.

Donald Trump a Milano per le Olimpiadi: l’ipotesi del presidente Usa tra il pubblico per tifare la squadra di hockeyDonald Trump si trova a Milano, perché potrebbe partecipare alla finale di hockey su ghiaccio del 22 febbraio.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Trump ultrà dell’hockey, la telefonata ai campioni: Orgoglio Usa.

Invitare al proprio matrimonio gli ex, come comportarsiRedigere la lista di invitati per un matrimonio è uno dei compiti più difficili con cui i futuri sposi sono chiamati a confrontarsi. Il numero delle persone che prenderanno parte alle nozze avrà ... dilei.it

Al tuo matrimonio puoi invitare solo 3 pittori di tutta la storia dell’arte. Chi scegli E perché proprio loro - facebook.com facebook