Women’s Champions League la Juve in vetta dopo gli anticipi della 5a giornata | manita al St Polten della squadra di Canzi! Pari del Psg vincono Arsenal e Real I risultati

Calcionews24.com | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La quinta giornata della Women's Champions League si apre con risultati entusiasmanti: la Juventus Women conquista una vittoria schiacciante contro lo St. Polten, salendo in vetta alla classifica. Mentre il PSG pareggia, Arsenal e Real Madrid ottengono successi importanti. Ecco i risultati degli anticipi che stanno definendo la fase a gironi della competizione.

women8217s champions league juveChampions League, Juventus Women travolgente: 5-0 sul campo dello SKC St. Pölten - Pölten in Champions League, con gol di Girelli, Vangsgaard, Pinto e Krumbiegel. Da quotidianopiemontese.it