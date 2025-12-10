Women’s Champions League la Juve in vetta dopo gli anticipi della 5a giornata | manita al St Polten della squadra di Canzi! Pari del Psg vincono Arsenal e Real I risultati
La quinta giornata della Women's Champions League si apre con risultati entusiasmanti: la Juventus Women conquista una vittoria schiacciante contro lo St. Polten, salendo in vetta alla classifica. Mentre il PSG pareggia, Arsenal e Real Madrid ottengono successi importanti. Ecco i risultati degli anticipi che stanno definendo la fase a gironi della competizione.
Women’s Champions League, i risultati degli anticipi della quinta giornata: la Juve ne fa 5 al St. Polten e vola in vetta! Pari del Psg, vincono Arsenal e Real C’è la Juventus Women in vetta alla classifica della League Phase di Women’s Champions League. Le ragazze di Canzi, dopo gli anticipi della 5ª giornata, si . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Sfida in trasferta per la Juventus Women UEFA Women's Champions League ? 5ª giornata SKN St. Polten ? 18:45 CET
Champions League, Juventus Women travolgente: 5-0 sul campo dello SKC St. Pölten - Pölten in Champions League, con gol di Girelli, Vangsgaard, Pinto e Krumbiegel. Da quotidianopiemontese.it
