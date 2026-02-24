La sindaca Salis incontra gli sfollati di via Napoli | Non vi lasceremo soli

Questa sera la sindaca Silvia Salis ha incontrato a palazzo Tursi alcuni degli abitanti evacuati del civico 72 di via Napoli, senza casa dopo il cedimento del muro di contenimento nell'area dell'ex caserma Gavoglio. "Non lasceremo nessuno per strada – ha spiegato Salis ai cittadini – la Protezione civile e i servizi sociali del Comune sono a vostra completa disposizione. Al momento ci sono sei nuclei che sono stati accolti in albergo perché non hanno una sistemazione autonoma alternativa e siamo pronti a farci carico di qualsiasi altra fragilità che dovesse emergere nelle prossime ore o nei prossimi giorni".