La sindaca Salis incontra gli sfollati di via Napoli | Non vi lasceremo soli

La sindaca Salis ha parlato con gli sfollati di via Napoli dopo il crollo del muro di contenimento nell’ex caserma Gavoglio. La causa dell’incontro è stata la necessità di rassicurare le persone evacuate, che ora vivono in difficoltà. La sindaca ha ascoltato le loro storie e promesso supporto concreto. Alcuni di loro si sono lamentati della mancanza di soluzioni abitative temporanee. La discussione si è concentrata su come affrontare le prossime settimane.

Questa sera la sindaca Silvia Salis ha incontrato a palazzo Tursi alcuni degli abitanti evacuati del civico 72 di via Napoli, senza casa dopo il cedimento del muro di contenimento nell’area dell’ex caserma Gavoglio. “Non lasceremo nessuno per strada – ha spiegato Salis ai cittadini – la Protezione civile e i servizi sociali del Comune sono a vostra completa disposizione. Al momento ci sono sei nuclei che sono stati accolti in albergo perché non hanno una sistemazione autonoma alternativa e siamo pronti a farci carico di qualsiasi altra fragilità che dovesse emergere nelle prossime ore o nei prossimi giorni”. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Muro crollato in via Napoli, la sindaca Salis incontra gli abitanti sfollati: Non vi lasceremo soli. Lo Stato non può aspettare una strage per intervenireSilvia Salis ha incontrato alcuni abitanti del civico 72 di via Napoli, sfollati a seguito del cedimento di un muro di contenimento: Lo Stato non può ... ilsecoloxix.it

