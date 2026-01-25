Firenze Teatro Cartiere Carrara | La sera dei miracoli omaggio a Lucio Dalla

Al Teatro Cartiere Carrara di Firenze, si terrà uno spettacolo dedicato a Lucio Dalla, intitolato “La sera dei miracoli”. L’evento, curato da Lorenzo Campani, presenta un omaggio al celebre artista, interpretando sia i brani più noti sia alcune canzoni meno conosciute. Un’occasione per riscoprire la profondità e la poesia della musica di Dalla in un contesto intimo e rispettoso.

FIRENZE – Da “Come è profondo il mare” a “L’anno che verrà”, da “Caruso” a “4 marzo 1943”: approda giovedì 29 gennaio alle 21 al Teatro Cartiere Carrara di Firenze “La sera dei miracoli”, lo spettacolo tributo al grande cantautore Lucio Dalla, dopo il trionfale tour che ha emozionato oltre 15.000 spettatori. A trasportare il pubblico attraverso le note e la storia dell’indimenticato Lucio sarà Lorenzo Campani, già interprete di Quasimodo e Clopin nel musical “Notre Dame de Paris”, accompagnato dalla sua band. “La sera dei miracoli” attinge al miglior repertorio di Lucio Dalla, senza tralasciare perle meno conosciute. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Firenze, Teatro Cartiere Carrara: “La sera dei miracoli”, omaggio a Lucio Dalla "La sera dei miracoli": a Borgomanero lo spettacolo omaggio a Lucio DallaIl 12 gennaio alle 20:45, il Teatro Nuovo di Borgomanero ospita Firenze, concerto dedicato a Lucio Dalla ‘La sera dei miracoli’Il 15 gennaio 2026, Firenze ospiterà un concerto dedicato a Lucio Dalla, uno dei più grandi cantautori italiani. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Argomenti discussi: La sera dei miracoli, spettacolo omaggio a Lucio Dalla al Teatro Cartiere Carrara di Firenze; Concerti: Tiromancino - Tour 2026 - Teatro Cartiere Carrara - Firenze; Neffa in conerto al Teatro Cartiere Carrara; HERBERT BALLERINA, domenica 1 febbraio in scena al Teatro Cartiere Carrara di Firenze con Come una catapulta. Herbert Ballerina al Teatro Cartiere Carrara di Firenze L’attore comico in scena con Come una catapultapoliticamentecorretto.com - Herbert Ballerina al Teatro Cartiere Carrara di Firenze L’attore comico in scena con Come una catapulta ... politicamentecorretto.com Omaggio a Lucio Dalla al Teatro Cartiere Carrara di FirenzeDa Come è profondo il mare a L’anno che verrà, da Caruso a 4 marzo 1943. Lucio Dalla, ovviamente. Dopo il trionfale tour che ha emozionato oltre 15.000 spettatori, approda giovedì 29 gennaio a ... radiowebitalia.it Pagliacci / Cavalleria Rusticana Grazie alla collaborazione tra Unicoop Firenze e il Teatro del Maggio Fiorentino, un’occasione unica e gratuita per tutti gli Under30 per vivere da vicino l’emozione dell’opera. Scopri di più su coopfi.info/pagliacci-cavalleriaru - facebook.com facebook Firenze, Teatro del Maggio Musicale Fiorentino: "Tosca" – cast alternativo x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.